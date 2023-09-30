Dikkat! İstanbul'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! İşte Alternatif Güzergahlar
İstanbul’da yarın düzenlenecek 'Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları' programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar...
İstanbul’da yarın düzenlenecek “Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları” programı nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın “Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları” programı sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
İstanbul'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak!
01.10.2023 Pazar günü saat 08.00’dan itibaren kapatılacak yollar:
İshakpaşa Caddesi
Şadırvan Sokak
Ağırkapı Caddesi
Sahil Keneddy Caddesi
Reşadiye Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sirkeci istikameti)
Galata Köprüsü (Beyoğlu istikameti)
Alternatif Güzergahlar:
Ragıp Gümüşpala Caddesi (Balat İstikameti)
Cemil Birsel Caddesi
01.10.2023 Pazar günü saat 08.30’dan itibaren kapatılacak yollar
Kemeraltı Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Meclis-i Mebusan Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Dolmabahçe Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Beşiktaş Caddesi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)
Barbaros Bulvarı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)