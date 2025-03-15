Dikkat! İşte Türkiye genelinde trafiği etkileyecek yol çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yayımladığı yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde birçok otoyol ve kara yolunda bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, yavaş seyretmeleri gerektiği bildirildi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TRAFİK AKIŞI DEĞİŞTİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze OSB-Liman kavşakları arasındaki bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde trafik akışı bant aktarımıyla sağlanıyor. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sürdürülecek.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALMASI

Aydın-Denizli Otoyolu’nda Yenipazar Kavşağı’ndaki köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle bugün Denizli yönünde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılacak. Trafik akışı orta ve sol şeritlerden sağlanacak. Yarın ise bu kez sol ve orta şeritler kapatılacak ve sürücüler emniyet şeridini kullanacak.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım Ankara’dan Kırıkkale yönüne giden araçlar için servis yolundaki tek şeritten, Kırıkkale’den Ankara’ya gelen araçlar içinse servis yolundaki iki şeritten sağlanıyor.

MERSİN'DE ÜST YAPI ONARIM ÇALIŞMALARI

Erdemli-Mersin yolunun 58-61. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kargıpınarı-Çeşmeli kavşakları arasında ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor. Sürücülerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik beklentisiyle dikkatli olmaları gerekiyor.

BURSA-ESKİŞEHİR YOLUNDA KÖPRÜ BAKIMI

Bursa-Eskişehir kara yolunun 34. kilometresindeki Çandır Köprüsü’nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik, diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.