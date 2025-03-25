Dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor: İşte son durum
Türkiye genelinde kara yollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı Kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle, bant aktarımı yapılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.
TEKİRDAĞ-BÜYÜKÇEKMECE YOLU KONTROLLÜ TRAFİĞE AÇIK
Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometreleri arasında süren üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
DENİZLİ, KARABÜK VE BURDUR'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Denizli-Serinhisar yolunun 22-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik levhalarına uymaları büyük önem taşıyor.
KIRŞEHİR, MALATYA VE ERZURUM’DA TRAFİK SERVİS YOLLARINA YÖNLENDİRİLİYOR
Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometreleri,
Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometreleri,
Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolları üzerinden sağlanıyor.
DURSUNBEY-HARMANCIK-TAVŞANLI YOLU KONTROLLÜ OLARAK AÇIK
Bu güzergâhta 20-25. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak ilerleyebilecek.
GİRESUN'DA TÜNEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu üzerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince ulaşım saat 17.00’ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı