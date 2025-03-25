Dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor: İşte son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı Kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle, bant aktarımı yapılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

TEKİRDAĞ-BÜYÜKÇEKMECE YOLU KONTROLLÜ TRAFİĞE AÇIK

Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometreleri arasında süren üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

DENİZLİ, KARABÜK VE BURDUR'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Denizli-Serinhisar yolunun 22-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik levhalarına uymaları büyük önem taşıyor.

KIRŞEHİR, MALATYA VE ERZURUM’DA TRAFİK SERVİS YOLLARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometreleri,

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometreleri,

Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolları üzerinden sağlanıyor.

DURSUNBEY-HARMANCIK-TAVŞANLI YOLU KONTROLLÜ OLARAK AÇIK

Bu güzergâhta 20-25. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak ilerleyebilecek.

GİRESUN'DA TÜNEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu üzerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince ulaşım saat 17.00’ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.