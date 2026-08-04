Dikkat: O 3 ilde sağanak yağış etkili olacak! İşte Meteoroloji'nin uyardığı şehirler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
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Meteoroloji, 5 Ağustos Çarşamba günü 3 ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
İşte gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı o 3 il:
Rize
Artvin
Ardahan
Yetkililer, bahsi geçen illerde beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.