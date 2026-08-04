Dikkat: O 3 ilde sağanak yağış etkili olacak! İşte Meteoroloji'nin uyardığı şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dikkat: O 3 ilde sağanak yağış etkili olacak! İşte Meteoroloji'nin uyardığı şehirler
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Meteoroloji, 5 Ağustos Çarşamba günü 3 ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

İşte gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı o 3 il:

Dikkat: O 3 ilde sağanak yağış etkili olacak! İşte Meteoroloji'nin uyardığı şehirler - Resim : 1

Rize
Artvin
Ardahan

Yetkililer, bahsi geçen illerde beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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