Dikkat! O illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın: Meteoroloji'den 30 Mart Pazartesi hava durumu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava durumu tahmin raporunda Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde beklenen hava durumu değişikliklerine dair güncel değerlendirmelerini paylaştı.
Yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Birçok bölge yağışlı sistemin etkisi altına girerken; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı açıklandı.
YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Edirne ve Çanakkale hariç Marmara Bölgesi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu yağışlar yurt genelinde çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar olarak yüzünü gösterecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yetkililer, yağışların şiddetini artıracağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Rüzgarın, Türkiye genelinde çoğunlukla güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Doğu Akdeniz’in doğusunda ise rüzgar güneyli yönlerden 40 ila 60 kilometre/saat hıza ulaşarak kuvvetli esecek. Bu bölgede kuvvetli rüzgarın yaratabileceği risklere karşı tedbirli olunması istendi.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için tehlike uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
BATI KIYILARINDA SICAKLIK ARTACAK
Hava sıcaklıklarında ise yurt genelinde bölgesel farklılıklar yaşanacak. Batı kıyılarında sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında artacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'de sıcaklık değerleri 5 ila 7 derece arasında düşecek. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
İşte 30 Mart Pazartesi bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar : Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, akşam 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısı 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. doğusu 4,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.