Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından bu yana devam eden yağışlı hava sisteminin etki alanını genişlettiğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 5 Mayıs Salı günü Türkiye genelinde tam 66 ilde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü yağmur geçişleri bekleniyor.
NEREDEYSE TÜM TÜRKİYE YAĞIŞLI
Hafta başından itibaren etkisini gösteren sağanak yağışlar, yarın itibarıyla iç, doğu ve kuzey kesimlerin tamamında etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, yağışların özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer şiddetini artırabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 66 İLİN TAM LİSTESİ
Marmara ve Ege Çevresi: İstanbul, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli,
Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar.
İç Anadolu: Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Aksaray, Karaman,
Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Çankırı.
Akdeniz Hattı: Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye.
Karadeniz Bölgesi: Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Zonguldak, Bartın,
Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Bayburt, Gümüşhane.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Erzurum, Van, Kars, Malatya,
Elazığ, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bingöl,
Bitlis, Muş, Tunceli, Hakkari, Gaziantep, Diyarbakır,
Şanlıurfa, Mardin, Batman, Adıyaman, Siirt, Şırnak, Kilis.