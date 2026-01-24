Dikkat, yollar kapandı! Hangi güzergahta çalışma var?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak devam ediyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde de benzer bir çalışma yürütülüyor. Bu noktada ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen menfez çalışması var. Bu çalışma nedeniyle ulaşım tek istikametten çift yönlü veriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Ordu çevre yolunun 0-9. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım, alternatif olarak Ordu-Fatsa yolundan kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde ise yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak akıyor.

Son olarak Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması ve işaretçilere uyması istendi.