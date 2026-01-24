Dikkat, yollar kapandı! Hangi güzergahta çalışma var?
Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki pek çok noktada devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları için sürücüleri uyardı, ulaşımın kontrollü sağlandığı güzergahlar belli oldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak devam ediyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde de benzer bir çalışma yürütülüyor. Bu noktada ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen menfez çalışması var. Bu çalışma nedeniyle ulaşım tek istikametten çift yönlü veriliyor.
Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.
Ordu çevre yolunun 0-9. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım, alternatif olarak Ordu-Fatsa yolundan kontrollü şekilde sağlanıyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde ise yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak akıyor.
Son olarak Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması ve işaretçilere uyması istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı