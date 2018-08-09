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Dil kursunda 7 kişiyi rehin aldı, 35 yıl hapse çarptırıldı

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek silah zoruyla 7 kişiyi rehin alan E.K. (51), 35 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Dil kursunda 7 kişiyi rehin aldı, 35 yıl hapse çarptırıldı

Adapazarı şehir merkezinde 23 Şubat tarihinde meydana gelen olayda; E.K. elinde tabancayla şehir merkezindeki bir dil kursuna girip 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diye bağırarak aralarında kurs yöneticilerinin de olduğu 7 kişiyi silah zoruyla rehin aldı. Kursta tabancayla ateş açan ve çevreye zarar veren E.K., özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Geçen günlerde Sakarya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada E.K, rehin aldığı her kişi için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5'er yıl, 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay, 'Mala zarar verme' suçundan 10 ay olmak üzere toplam 36 yıl 8 ay hapis cezasın çarptırıldı. 'Mala zarar verme' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından verilen 1 yıl 8 ay aylık ceza para cezasına çevrildi.

Karara itiraz edilerek, dosya istinaf mahkemesine taşındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adapazarı
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