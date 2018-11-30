Hayvansever bir vatandaşın montunu, üşüyen sokak köpeğinin üzerine örttüğü görüntüler izleyenleri duygulandırıyor.

Kırklareli'ndeki bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan, vatandaşın montunu sokak köpeği ile paylaştığı görüntü, sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasına girdi.



Kamera kayıtlarına göre, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki bir dükkanın önünde yatan sokak köpeği için elinde getirdiği izolasyon malzemesiyle yer yapan kişi, montunu köpeğin üzerine örtüyor ve bir süre onunla ilgileniyor.



AA muhabirine açıklamada bulunan, görüntülerin kaydedildiği dükkanın işletmecisi Dilara Sırmakeş, sabah dükkanını açmaya geldiğinde üzerinde mont örtülü köpeği gördüğünü ve kamera kayıtlarını incelediğini söyledi.



Sırmakeş, "Bu duyarlı davranışı sosyal medya hesabımızda paylaştık. Belediye Başkanımız da kendi sayfasında paylaşmış. Çok mutlu olduk ve bu duyarlı davranışı herkesten bekliyoruz. İnşallah bir örnek olur." dedi.



"Montumu hediye edeceğim"



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da, görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, kimliği belirsiz hayvanseveri duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.



Görüntülerin duygulandırdığını ifade eden Kesimoğlu, "Zenginlik, sadece mal, mülk, para biriktirmekle olmaz. Bana göre, dünyanın en zengin insanı o vatandaşımız. Bu soğuk havada üzerinden çıkarttığı montunu üşümekte olan bir köpeğin üzerini örten vatandaşımızdır. Onun, o monta ihtiyacı vardır ya da yoktur bilmiyorum. Ama o jestinden dolayı benim giymediğim ya da çok az giydiğim montlarımdan bir tanesini hatıra olarak kendisine takdim etmek istiyorum. Küçük bir anı olarak kendisinde bulunsun." diye konuştu.

