Dinlenme tesisinde acı olay: Amcası uyanınca yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı!

Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola veren kurbanlık yüklü tırda, 22 yaşındaki epilepsi hastası F.S. ölü bulundu.

İstanbul'daki hayvan pazarlarına kurbanlık taşıyan bir tır şoförü, gece saatlerinde dinlenmek amacıyla Gerede ilçesi Koçumlar mevkiindeki bir tesise girdi. Gündüz yolculuğa devam etmeyi planlayan şoför ve yanında bulunan 22 yaşındaki yeğeni F.S., geceyi araç içinde geçirdi.

YARDIM İÇİN LOKANTAYA KOŞTU

Sabah saatlerinde uyanan şoför, aynı zamanda epilepsi hastası olan yeğeni F.S.'nin kriz geçirdiğini fark etti. Yeğeninin durumu karşısında paniğe kapılan amca, araçtan inerek hızla dinlenme tesisinde bulunan lokantaya yöneldi. Durumun ciddiyetini anlayan lokanta çalışanları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin tır içerisinde yaptığı kontrollerde, 22 yaşındaki F.S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk değerlendirmelerine göre, gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olma ihtimali ağırlık kazandı.

Meydana gelen ölüm vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu dinlenme tesisi
