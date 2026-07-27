Direğe çarpan otomobilde can pazarı: Genç kaleciden kahreden haber geldi!

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobilde ağır yaralanan İstiklalspor U-19 Takımı kalecisi Kerem Çelik, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazadaki diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Direğe çarpan otomobilde can pazarı: Genç kaleciden kahreden haber geldi!
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Kaza, beş gün önce Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 VOZ 17 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, savrularak yol kenarında bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi ağır şekilde yaralandı.

DİREĞE ÇARPAN ARAÇTA CAN PAZARI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Durumu ağır olan iki kişi, zaman kaybetmeden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan yaralılardan biri olan Kahramanmaraş İstiklalspor U-19 Takımı'nın kalecisi Kerem Çelik, doktorların beş gün boyunca yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sporcu hastanede yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan diğer kişinin tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi.

Genç yaşta hayata veda eden Kerem Çelik'in ölüm haberi kentte büyük bir üzüntü yarattı. Kahramanmaraş İstiklalspor camiası başta olmak üzere, genç kalecinin ailesi ve takım arkadaşları yasa boğuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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