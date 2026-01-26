Direğe çarparak durabildi! Edirne'de yürekleri ağza getiren kaza
Edirne'de görüş mesafesini düşüren yoğun sis ve zeminin kayganlaşması, Atatürk Bulvarı'nda kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarparak durabildiği kazada facianın eşiğinden dönüldü.
Yayınlanma:
Kaza, Edirne Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken bölgede etkili olan yoğun sis ve yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, savrularak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü U.A. ve araçta bulunan yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından kaza yapan otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.