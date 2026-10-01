Direksiyon Başına Geçecekler Dikkat: 1 Ekim Perşembe Haritası Kırmızıya Boyandı

1 Ekim 2026 Perşembe günü yayımlanan güncel rapora göre; O-4 TEM Otoyolu Adapazarı geçişi, İzmir-Aydın Otoyolu ve Konya-Ankara aksı başta olmak üzere kilit arterlerde gişe yıkımı, köprü bakım-onarım, üstyapı yenileme ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle otoyol giriş-çıkış kapatmaları, şerit iptalleri ve servis yolu aktarmaları uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle TEM Adapazarı Gişeleri'ndeki yıkım mesaisi sonrasında trafiğin verileceği servis yollarına, İzmir Otoyolu'nda 11 Ekim'e kadar sürecek iki şeritli kapatmaya ve Konya yolundaki tek şerit koridoruna karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, çalışma alanlarındaki hız limitlerine harfiyen uymaları gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah perşembe gününe ait detaylı yol haritası:

TEM ADAPAZARI GİŞELERİNDE YIKIM MESAİSİ VE SERVİS YOLU DÖNEMİ

O-4 TEM Otoyolu Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu: Serbest Geçiş Sistemi (SGS) dönüşümü kapsamında gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları başlatılmıştır. Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece saat 00:00 – 06:00 aralığında otoyol giriş ve çıkış platformları tamamen araç trafiğine kapatılmıştır. Bu saatten itibaren otoyola giriş ve çıkışlar, geçici servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

EGE VE AKDENİZ OTOYOLLARINDA ŞERİT DARALTMA ALARMI

İzmir - Aydın Otoyolu (DSİ-2 Köprüsü Mevkii): O-31 otoyolu İzmir istikametinde (22+088. km) yürütülen çalışmalar nedeniyle 30.09.2026 – 11.10.2026 tarihleri arasında sol ve orta şeritler araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı yalnızca sağ şerit ve emniyet şeridi üzerinden kontrollü olarak verilmektedir.

Çeşmeli - Kızkalesi Otoyolu: Otoyol yapım çalışmaları çerçevesinde yürütülen üstyapı faaliyetleri sebebiyle ulaşım kontrollü şeritlerden devam etmektedir.

BAŞKENT GİRİŞLERİ VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Konya - Ankara Yolu (36-41. km): Aselsan Kavşağı ile Kayacık Mahallesi arasındaki kesimde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Polatlı - Ankara Yolu (44-45. km): Turkuaz Mahallesi karayolları eğitim tesisleri yolundaki eski köprü araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım bölgeye inşa edilen yeni köprü üzerinden sağlanmaktadır.

Alaca - Zile Yolu (8-14. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

Söğüt - Kızılcadağ - Korkuteli Yolu (19-34. km): Sathi kaplama çalışmaları yapıldığından mıcır fırlama riskine ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Ünye - Fatsa Yolu (29-34. km): Kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı açık olan sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ - Malatya Yolu (38-42. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden yürütülmektedir.