Direksiyon Başına Geçecekler Dikkat! Karayolları 2 Ekim yol durumunu açıkladı

2 Ekim 2026 Cuma günü yayımlanan güncel rapora göre; Trakya O-3 Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu bağlantısı ve Ankara-Niğde hattı başta olmak üzere ana güzergahlarda 24 saatlik üstyapı mesaisi, kademeli gişe şerit aktarmaları, 12 kilometrelik tek şerit uygulamaları ve bölünmüş yollarda karşı platformdan çift yönlü geçişler uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle cuma mesai çıkışında başlayacak hafta sonu hareketliliğinde Trakya koridorundaki kesintisiz çalışmalara, Ege otoyol bağlantısındaki yön değişikliklerine ve Doğu Karadeniz'de aylarca sürecek tek şerit düzenine karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen uymaları gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah cuma gününe ait detaylı yol haritası:

OTOYOLLARDA 24 SAATLİK MESAİ VE GİŞE ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ

O-3 Otoyolu (Babaeski Kavşağı - Havsa Kavşağı Arası): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kuzey yol platformu (Edirne istikameti) kesimler halinde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım, karşı platform olan Güney yönünden 24 saat kesintisiz esasına göre gidiş-geliş (çift yönlü) olarak sağlanmaktadır.

Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu (Yenifoça Bağlantı Yolu): Otoyol gişe bağlantısında kademeli bakım takviminde yeni aşamaya geçilmiştir. 02.10.2026 – 03.10.2026 tarihleri arasında Yenifoça bağlantı yolu gişe istikametinde sol şerit araç trafiğine kapatılmış olup, trafik akışı açık olan sağ şeritten kontrollü olarak aktarılmaktadır.

Ankara - Niğde Otoyolu (0-1. km): Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

TRAKYA VE MARMARA BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Edirne - İstanbul Yolu (45-57. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 12 kilometrelik hat boyunca ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.

İnegöl - Bozüyük Yolu (0-5. km / Bilecik-Eskişehir İl Sınırı): Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş

yolun Ankara-Bursa istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE ÇİFT YÖN İLE TEK ŞERİT DÜZENİ

Yozgat İl Sınırı - Yıldızeli Yolu (45-51. km): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşıt trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım, karşı yön olan Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak verilmektedir.

Ünye - Fatsa Yolu (29-34. km): Kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit araç trafiğine kapalıdır; akış sağ şeritten sağlanmaktadır.

Of - Çaykara - Karaçam Yolu (20-26. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle 30.09.2026 – 23.06.2027 tarihleri arasında uzun vadeli olarak ulaşım tek şeritten kontrollü yürütülecektir.

Ağlı - Kastamonu Yolu (0-1. km): DSİ tarafından yürütülen sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak ilerlemektedir.

Çıldır - Ardahan Yolu (55-56. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin çalışma sahasındaki işaretçilere dikkat etmesi gerekmektedir.