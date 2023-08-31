Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı! Kazanın ardından ise koşarak kaçtı

Olay, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü bilinmeyen 07 BHS 380 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 15 AAF 766 ve 15 ACG 997 plakalı otomobillere çarptı.

KAZANIN ARDINDAN KOŞARAK KAÇTI

Meydana gelen kazada araçlarda ve aydınlatma direğinde hasar oluştu. Park halindeki otomobillere çarpan aracın sürücüsü ve yanında bulunan şahıs, kazanın ardından otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonrasında kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Kazada hasar alan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.