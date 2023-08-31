Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı! Kazanın ardından ise koşarak kaçtı

Burdur’da cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip park halinde bulunan otomobillere çarpan araç sürücüsü olay yerinden koşarak kaçtı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı! Kazanın ardından ise koşarak kaçtı
Son Güncelleme:

Olay, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü bilinmeyen 07 BHS 380 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 15 AAF 766 ve 15 ACG 997 plakalı otomobillere çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı! Kazanın ardından ise koşarak kaçtı - Resim : 1

KAZANIN ARDINDAN KOŞARAK KAÇTI

Meydana gelen kazada araçlarda ve aydınlatma direğinde hasar oluştu. Park halindeki otomobillere çarpan aracın sürücüsü ve yanında bulunan şahıs, kazanın ardından otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonrasında kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Kazada hasar alan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı! Kazanın ardından ise koşarak kaçtı - Resim : 2

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı! Kazanın ardından ise koşarak kaçtı - Resim : 3

Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 16 kişi yakalandıMuğla'da uyuşturucu operasyonu! 16 kişi yakalandıYurt
# Burdur # trafik kazası # direksiyon hakimiyeti # sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti # kaçtı
Çok Okunanlar
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Memur zamları belli oldu!
Memur zamları belli oldu!
Öne Çıkanlar Aziz Sancar’dan Efsane Proje! Nobel Ödüllü Bilim İnsanının Yurduna Sürpriz Destek! - Ulusal Kanal Aziz Sancar’dan Efsane Proje! Nobel Ödüllü Bilim İnsanının Yurduna Sürpriz Destek! - Ulusal Kanal İstifa eden memur geri dönebilir mi? Memuriyete geri dönüş ne zaman olabilir? 2023 Güncel İstifa eden memur geri dönebilir mi? Memuriyete geri dönüş ne zaman olabilir? 2023 Güncel