Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ortalığı savaş alanına çevirdi: Konya'da feci kaza!
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, önce yol kenarındaki yayaya ardından da sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile çarptığı yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kunduracılar istikametinden Nalçacı Caddesi yönüne seyir halinde olan M.Ü. idaresindeki 38 ABJ 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan Y.B. isimli yayaya çarptıktan sonra hızını alamayarak sinyalizasyon direğine vurdu. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, sürücü M.Ü. ve yaya Y.B. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından sürücü M.Ü. ve yaya Y.B., ambulanslara alınarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde trafik akışı kısa süreliğine durduruldu.
Olay yerindeki güvenlik önlemlerinin ve incelemelerin tamamlanmasının ardından, kazaya karışan aracın yol ortasından kaldırılmasıyla cadde tekrar trafiğe açıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.