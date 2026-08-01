Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ortalığı savaş alanına çevirdi: Konya'da feci kaza!

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından sürücü M.Ü. ve yaya Y.B., ambulanslara alınarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.