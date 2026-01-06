Direksiyonda artık belediye başkanı oğlu var: Efsane valinin makam aracı Tokat sokaklarına geri döndü

Sürüş sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babasının uzun yıllar şehre hizmet ederken kullandığı bu aracı, bundan sonraki süreçte bazı resmi programlarda kullanacağını belirtti. Yazıcıoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Babamın yadigarını yeniden hizmete soktuk. Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."