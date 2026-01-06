Direksiyonda artık belediye başkanı oğlu var: Efsane valinin makam aracı Tokat sokaklarına geri döndü
Tokat'ta gerçekleştirdiği bir mahalle ziyareti sırasında babası merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce kullandığı makam aracıyla karşılaşan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şahsi olarak satın aldığı aracı orijinaline sadık kalarak yeniletti.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte gerçekleştirdiği rutin mahalle ziyaretleri sırasında beklenmedik bir karşılaşma yaşadı.
Yazıcıoğlu, ziyaret esnasında park halinde gördüğü beyaz renkli bir cipin, 1984-1989 yılları arasında Tokat'ta görev yapan ve kamuoyunda "Süper Vali" ile "Efsane Vali" olarak tanınan babası Recep Yazıcıoğlu'nun eski makam aracı olduğunu fark etti.
Bu tespitin ardından hemen araç sahibiyle irtibata geçen Başkan Yazıcıoğlu, cipin geçmişine dair bilgileri teyit ettikten sonra aracı şahsi olarak satın aldı.
ORİJİNALİNE SADIK KALINARAK YENİLENDİ
Satın alma işleminin ardından araç, Tokat sanayi sitesindeki ustalar tarafından bakıma alındı. Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun 1985 yılında Reşadiye ilçesi Muratkaya köyü ilkokulunun açılışına giderken de kullandığı bilinen cip üzerinde yaklaşık 4 ay süren hummalı bir çalışma yürütüldü.
Sanayi esnafı, aracın motor, kaporta ve mekanik aksamlarını elden geçirdi. Restorasyon süreci boyunca aracın orijinal yapısının bozulmamasına büyük özen gösterildi.
DİREKSİYONA GEÇİP İLK TURU ATTI
4 aylık yenileme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sanayi esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Buluşmada, bakım ve onarımı biten cip Başkan Yazıcıoğlu'na teslim edildi. Aracı teslim alan Yazıcıoğlu, direksiyon koltuğuna geçerek ilk test sürüşünü bizzat gerçekleştirdi.
Sürüş sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babasının uzun yıllar şehre hizmet ederken kullandığı bu aracı, bundan sonraki süreçte bazı resmi programlarda kullanacağını belirtti. Yazıcıoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Babamın yadigarını yeniden hizmete soktuk. Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."