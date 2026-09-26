Diş tedavisine gitti, ardından fenalaştı! 5 yaşındaki Serra'dan acı haber

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde oturan Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki kızı Hatice Serra Kıl, iddiaya göre özel bir klinikte gördüğü diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

TEDAVİDEN SONRA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre küçük Hatice Serra Kıl, Fethiye'deki özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin tamamlanmasının ardından ailesiyle birlikte evine dönen çocuk, bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığını fark eden anne Rümeysa Kıl ile baba Emre Kıl, küçük Serra'yı hemen Özel Yücelen Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Hatice Serra Kıl, doktorların yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın anestezi uygulamasının ardından fenalaşarak yaşamını yitirdiği iddia edilirken, ölümün kesin nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği belirtiliyor.

Küçük kızın cenazesi, Şehit Ali Yanatma Caddesi'ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.