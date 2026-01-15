Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak 2026 Perşembe gününe dair hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak 2026 tarihli güncel hava durumu verilerini paylaştı. Rapora göre yurt genelinde kış mevsiminin zorlu şartları etkili olmaya devam ediyor.

Birçok şehirde kar yağışı sürerken, Meteoroloji yetkilileri belirli bölgeler için sarı alarm niteliğinde uyarılarda bulundu. Özellikle Batı Karadeniz'de yaşanacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

ÜÇ İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yağışların; Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Yurt genelindeki tabloya bakıldığında, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur etkili olacak. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 6°C, Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgede Sivas, Nevşehir ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı olması öngörülüyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak.

Ankara: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, kıyı kesimler olan Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.

Bolu: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

Düzce: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Sinop: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Zonguldak: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Samsun çevrelerinin yağmurlu; bölgenin iç kesimleri ile Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis beklenirken, yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

Rize: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

Trabzon: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Erzincan, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don, pus ve sis beklenen bölgenin doğusundaki yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Erzurum: -8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kars: -8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Batman: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

Diyarbakır: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Mardin: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

