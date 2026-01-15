Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış başlıyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, kıyı kesimler olan Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.

Bolu: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

Düzce: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Sinop: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Zonguldak: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu