Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 8 Eylül 2026 Salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 8 Eylül 2026 Salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır:

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 2

Orta ve Doğu Karadeniz (Yerel Kuvvetli): Rize, Trabzon, 

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 3

Samsun ve Artvin kıyı şeridi ile Sinop ve Tokat'ın kuzey çevreleri.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 4

Kuzeydoğu Anadolu: Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra görülebilecek kısa süreli yerel geçişler.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 5

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; 

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 6

hava az bulutlu ve açık geçerken iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece yükselmesi öngörülüyor.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 7

Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 8

Meteoroloji’den Karadeniz Kıyısına Sağanak, 4 Bölgeye Kuvvetli Rüzgar Uyarısı!

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Eylül Salı gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenirken, yurdun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kademeli sıcaklık artışı etkili olacak.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 10

Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakimiyetini korurken, Karadeniz kıyı hattında yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Karadeniz üzerinden gelen nemli hava dalgası özellikle Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde yerel gök gürültülü sağanağa neden olacak.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 11

Karadeniz Kıyılarında Yerel Kuvvetli Yağış

Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde gün boyu aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Yağış anında meydana gelebilecek ani su baskınları, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve dik yamaçlarda heyelan riskine karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olmaları istendi.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 12

4 Bölge İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı

Yağışın yanı sıra rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. 

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 13

Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuzeyli yönlerden 40 ila 60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki olası aksamalara karşı uyarıda bulundu.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 14

İç ve Doğu Kesimlerde Sıcaklıklar 6 Derece Artıyor

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak? - Resim: 15

Yurdun iç ve doğu bölgelerinde termometreler yeniden yükselişe geçiyor; hava sıcaklıklarının bu bölgelerde 4 ila 6 derece birden artması bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 27°C, Ankara’da 25°C, İzmir’de 34°C, Antalya’da ise 38°C seviyelerinde ölçülecek.

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