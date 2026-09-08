Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Hangi İlleri Vuracak?

Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakimiyetini korurken, Karadeniz kıyı hattında yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Karadeniz üzerinden gelen nemli hava dalgası özellikle Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde yerel gök gürültülü sağanağa neden olacak.