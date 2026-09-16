Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 17 Eylül 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 17 Eylül 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır:

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 2

Ege Bölgesi: Kıyı ve İç Ege genelinde (İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri) aralıklı ve yerel sağanak geçişleri.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 3

Akdeniz Bölgesi: Antalya genelinde gök gürültülü sağanak; Burdur, Isparta, Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde yerel geçişler.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 4

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya ve çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı gök gürültülü sağanak.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 5

Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin genelinde aralıklı sağanak yağışlar.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 6

Marmara’nın batısı ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, doğuda sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 7

Meteoroloji’den Çok Sayıda Bölgeye Yağış Uyarısı: Sağanak ve Serin Hava Etkisini Artırıyor!

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Eylül Perşembe gününe ait hava durumu raporunu paylaştı.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 9

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaygın gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağış alan kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerine geriliyor.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 10

Yurt genelinde etkili olmaya başlayan yeni hava dalgası, eylül ayının ortasında yağış alanını batıdan iç ve kuzey kesimlere doğru genişletiyor.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 11

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, perşembe günü yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri gün boyu aralıklarla etkisini gösterecek.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 12

Ege ve Akdeniz Hattında Gök Gürültülü Sağanak

Kıyı ve İç Ege genelinde sabah saatlerinden itibaren bulutlanma artarken, İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 13

 Akdeniz'de ise başta Antalya olmak üzere Isparta, Burdur ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Yağış anında ani rüzgar ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 14

İç Anadolu ve Karadeniz’de Yağış Mesaisi

Başkent Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere İç Anadolu’nun kuzey ve batısında öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor. 

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 15

Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz sahil hattına kadar uzanan hatta (Bolu, Düzce, Samsun, Trabzon, Rize) aralıklı yağışlar gün boyu sürecek.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim: 16

Doğuda Yaz Havası Devam Ediyor

Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek mevsim normallerine inerken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışsız, açık ve sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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