Dışarı Çıkacaklar Dikkat! MGM İl İl Açıkladı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 17 Eylül 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 17 Eylül 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Ege Bölgesi: Kıyı ve İç Ege genelinde (İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri) aralıklı ve yerel sağanak geçişleri.
Akdeniz Bölgesi: Antalya genelinde gök gürültülü sağanak; Burdur, Isparta, Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde yerel geçişler.
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya ve çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı gök gürültülü sağanak.
Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin genelinde aralıklı sağanak yağışlar.
Marmara’nın batısı ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, doğuda sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den Çok Sayıda Bölgeye Yağış Uyarısı: Sağanak ve Serin Hava Etkisini Artırıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Eylül Perşembe gününe ait hava durumu raporunu paylaştı.
Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaygın gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağış alan kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerine geriliyor.
Yurt genelinde etkili olmaya başlayan yeni hava dalgası, eylül ayının ortasında yağış alanını batıdan iç ve kuzey kesimlere doğru genişletiyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, perşembe günü yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri gün boyu aralıklarla etkisini gösterecek.
Ege ve Akdeniz Hattında Gök Gürültülü Sağanak
Kıyı ve İç Ege genelinde sabah saatlerinden itibaren bulutlanma artarken, İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.
Akdeniz'de ise başta Antalya olmak üzere Isparta, Burdur ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Yağış anında ani rüzgar ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
İç Anadolu ve Karadeniz’de Yağış Mesaisi
Başkent Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere İç Anadolu’nun kuzey ve batısında öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz sahil hattına kadar uzanan hatta (Bolu, Düzce, Samsun, Trabzon, Rize) aralıklı yağışlar gün boyu sürecek.
Doğuda Yaz Havası Devam Ediyor
Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek mevsim normallerine inerken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışsız, açık ve sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.