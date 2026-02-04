Divriği’de maden emekçileri sokakta: İşçi kıyımı protesto edildi

Sivas Divriği’de yer altı madeninin kapatılması ve işçi kıyımları protesto edildi. İlçe merkezinde yürüyüş yapan emekçiler, işvereni ocakları yeniden açmaya çağırdı.

Maden emekçisi sesini duyurmak istiyor. Direniş çadırında mücadele büyüyor.

İşçinin sesi Sivas Divriği'den yükseldi. OYAK Ermaden’in alt taşeronu Çiftay'ın yer altı işletmesini kapatması ve 220 emekçiyi işten çıkarması protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki direniş çadırı önünde halaylar çekildi. Emekçiler, ocakların yeniden işletilmesini istiyor.

Madenin ilçe ekonomisinin can damarı olduğu vurgulanırken, yer altı işletmesinin kapanmasının ilçedeki esnafı da olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Çiftay’ın küçülme gerekçesini kabul etmeyen işçiler yürüyüş yaptı. Emekçiler, üretimin sürmesini ve yeniden iş başı yapmayı talep etti.