Divriği’de maden göçüğü sonrası Başkan Akbaş Ulusal Kanal’a konuştu: “Emekçinin hakkını yedirtmeyiz”

Sivas’ın Divriği ilçesindeki Çaltı köyünde bulunan demir madeninde göçük meydana geldi. Göçük sırasında şantiye müdürü S.Y. toprak altında kaldı. Bölgede AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ile Divriği ve Kangal belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri titizlikle çalışma yürütüyor.

Ocakta yaklaşık 150 işçinin çalıştığını belirten yetkililer, felaketin daha büyük boyutlara ulaşmasının önlendiğini ifade etti. Göçüğün ardından incelemeler sürerken, ihmal ihtimalinin araştırılacağı aktarıldı.

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, olay yerine giderek durum değerlendirmesi yaptı. Ulusal Kanal yayınında konuşan Akbaş, ilçedeki maden şirketlerinin daha hassas olması gerektiğini belirterek, “Bu ocakların üçte ikisini Divriği karşılıyor. Şirketlerin daha dikkatli olması gerekir” dedi.

Akbaş, ilçede son dönemde artan işçi kıyımlarına da tepki gösterdi. 14 Ekim’de Çiftay Madencilik’te yaklaşık 18 işçinin işten çıkarıldığını hatırlatan Akbaş, 31 Aralık’ta Erdemir’in taşeron firmasında çalışan yaklaşık 360 madencinin daha işten çıkarılacağı iddialarına dikkat çekti.

Akbaş açıklamasında, “Buradan para kazanan şirketler işçiyi kapının önüne koyamaz. Emekçinin hakkını yedirtmeyiz” ifadelerini kullandı.