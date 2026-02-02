Diyanet takvimi yayımladı: 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimini yayımlamasıyla birlikte İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının başlangıç tarihi, Kadir Gecesi ve bayram tatili süresi netleşti, ilk sahur için geri sayım başladı.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman'ın cevabını merakla beklediği "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusu yanıt buldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 dini günler takvimi ile Ramazan başlangıcı, bayram tarihleri ve süresi resmiyet kazandı.
Vatandaşlar bir yandan 2026 Ramazan imsakiyesi üzerinden sahur ve iftar vakitlerini takip etmeye hazırlanırken, diğer yandan tatil planlarını netleşen tarihlere göre şekillendiriyor.
Bu yılın manevi iklimi, kış mevsiminin son günlerinde yaşanacak.
29 GÜN SÜRECEK
Diyanet'in takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. Mübarek ay, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar bu tarihte ilk oruçlarını tutacak. İbadetlerle dolu geçecek olan ay, 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek ve son oruç bu tarihte tutulacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
İslam inancında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması sebebiyle büyük önem taşıyan ve "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'nin tarihi de belli oldu.
Bu kutsal gece, 2026 yılında 14 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek. Ramazan'ın son günlerine denk gelen bu zaman dilimi, müminler için dua, ibadet ve tövbe kapısı olarak değerlendirilecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan ayının bitişiyle birlikte başlayacak olan bayram tatili takvimi de kesinleşti. 2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, 19 Mart Perşembe günü (arefe) yarım gün mesai ile başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek.
Bayram günlerinin hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle toplam resmi tatil süresi 3,5 gün olacak. Şehir dışına çıkmayı düşünen vatandaşlar, şimdiden 3,5 günlük bu süreye göre seyahat ve aile ziyareti planlarını oluşturmaya başladı.