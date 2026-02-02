Diyanet takvimi yayımladı: 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün?

29 GÜN SÜRECEK

Diyanet'in takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. Mübarek ay, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar bu tarihte ilk oruçlarını tutacak. İbadetlerle dolu geçecek olan ay, 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek ve son oruç bu tarihte tutulacak.