Diyarbakır-Bingöl yolunda dehşet: Yolcu minibüsü devrildi, 7 yaralı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır-Bingöl yolunda dehşet: Yolcu minibüsü devrildi, 7 yaralı
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Diyarbakır-Bingöl kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgedeki ulaşımı kısa süreliğine aksattı. Hasan Y. yönetimindeki 21 ACY 382 plakalı yolcu minibüsü, Kocaköy ilçesine bağlı Arpadere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ VE 6 YOLCU YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, minibüste bulunan sürücü dahil 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Diyarbakır-Bingöl kara yolunda ulaşım, ekiplerin çalışması boyunca kontrollü sağlandı. Minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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