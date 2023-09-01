Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dilencilere yönelik denetim! 376 dilenci zabıta tarafından yakalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastane önleri, kavşak, sokak ve caddelerde dilenenlere yönelik gerçekleştirdiği denetimde yakalanan 376 dilenciden 24’üne 14 bin 808 lira para cezası yazdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dilencilere yönelik denetim! 376 dilenci zabıta tarafından yakalandı
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Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Merkez ilçelerde bulunan hastane önlerinde, kavşaklarda, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilenen 376 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere Kantar Zabıta Amirliği’ne götürüldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dilencilere yönelik denetim! 376 dilenci zabıta tarafından yakalandı - Resim : 1


Ekipler, tutanak tutarak şahısların dilendikleri 6 bin 538 lira paraya el koydu. Kimliği belirlenen 24 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde “İdari Yaptırım Karar Tutanağı” düzenlenerek 14 bin 808 lira ceza yazıldı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN DİLENCİLERE YÖNELİK DENETİM!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dilencilere yönelik denetim! 376 dilenci zabıta tarafından yakalandı - Resim : 2

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dilencilere yönelik denetim! 376 dilenci zabıta tarafından yakalandı - Resim : 3

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