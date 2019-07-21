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Diyarbakır'da 1, Ağır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 1, Ağır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Sento Caddesi eski havalimanı kavşağı civarında terör örgütü PKK mensubunun bir apartmanın en üst katında bulunan evde saklandığı ihbarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Hareket polislerince eve operasyon düzenlendi. 

Çatışmada bir polis yaralandı
Operasyonda polislerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bir özel harekat polisi ise yaralandı.
Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi karı koca ekiplerce gözaltına alınırken, bölgedeki güvenlik önlemi artırıldı.

Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
 Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
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