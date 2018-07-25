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Diyarbakır'da 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar kapsamında 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Kulp ilçesine bağlı olan, Yaylak köyü ve Şeyhsalih, Nedrehuş, Mezrasor, Simetok, Dalideri, Akçana ve Derik mezraları, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #köy #mezrada #sokağa çıkma yasağı
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