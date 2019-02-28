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Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi. Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

800 yıllık tarihi kitap kaçakçıların elinden kurtarıldı. 

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na 4 kişinin tarihi bir kitap satmaya çalıştığı bilgisi ulaştı. İhbarın üzerine inceleme başlatan  İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  Kayapınar ilçesine operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahıslar, deri üzerine İbranice yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. 

İbranice yazmalı, işlemeli figürleri bulunan 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan 800 yıllık tarihi kitap koruma altına alındı. 

Suçüstü yakalanan 4 şüpheli de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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