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Diyarbakır'da 850 binden fazla kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma tarafından 10 ayrı noktaya düzenlenen operasyonda 850 Binden fazla kök hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Diyarbakır'da 850 binden fazla kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından "Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu-2" operasyonu başlatıldı. Operasyonda yasa dışı hint keneviri araması yapıldı.

İlçeye bağlı Kuruca mezrası kırsalındaki 10 ayrı noktada hint keneviri bulundu.

Operasyonda toplam 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirleri yerinde yakılarak imha edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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