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Diyarbakır'da akrep timi

Kavurucu sıcağın 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi 252 kişilik "Akreple mücadele timi" kurdu. 47 ekipten oluşan ilaçlama görevlileri, akreplerin yanısıra, sivrisinek ve karasinekle de mücadele ediyor.

Diyarbakır'da akrep timi

Bazen metruk binalarda, bazen de kale surlarında. Diyarbakırda Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu 252 kişilik akreple mücadele ekibi, hem merkezde, hem de kırsalda ilaçlama yapıyor.

Her yıl yaz sıcaklarıyla beraber Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da akrep sokmaları artış gösteriyor.  Bu nedenle 47 ekipten oluşan akreple mücadele timi kuruldu.

Akrepler yaz aylarında Diyarbakır halkının korkulu rüyası oluyor.

Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, akreplerin kuru ve sıcak ortamları sevdiğini söyledi. 

Akreple mücadele timleri, özellikle akrep görülme ihtimali yüksek olan metruk binalarda, toprak ve rutubetli evlerde ilaçlama yapıyor. Telefon eden vatandaşların evlerini de ücretsiz ilaçlıyor.

Merkez Sur ilçesinin yanısıra, kırsal mahalle ve köylerde de 7 gün 24 saat ilaçlama yapan ekipler, akreplerin yanısıra, yılan, sivrisinek ve karasinek için de görev yapıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akrep
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