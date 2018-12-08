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Diyarbakır'da belediye otobüsü kamyona çarptı

Diyarbakır'da belediye otobüsü kamyona çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da belediye otobüsü kamyona çarptı

Diyarbakır'da belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, pamuk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 46 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan yaralılardan Ali Ertem, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #kaza #Otobüs #kamyon
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