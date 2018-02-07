Piknik tüpü ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'da çöp konteynerinde meydana gelen, piknik tüpü ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu patlamayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 28 Ocak'ta merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.