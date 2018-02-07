Diyarbakır'da çöp konteynerinde meydana gelen, piknik tüpü ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu patlamayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 28 Ocak'ta merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Piknik tüpü ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Diyarbakır'da çöp konteynerinde meydana gelen, piknik tüpü ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu patlamayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.