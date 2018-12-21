Diyarbakır Ergani'de saat 07.39'da 3.5 büyüklüğünde 10.22 km derinliğinde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.39'da Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre deprem yerin 10.22 km derinliğinde meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.



Deprem yerin 9.7 km derinliğinde gerçekleşti.





Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr