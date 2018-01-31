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Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması

4 merkez ilçede İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş uygulaması yapıldı

Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinde hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde helikopter desteğiyle yapılan uygulamaya 359 personel katıldı.

Kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüphelilerin suç unsurlarıyla yakalanması ve aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada bin 212 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 108 araç incelendi, umuma açık 71 iş yeri denetlendi.

3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin üst aramalarında 4 gram kubar, 11 gram toz esrar, 8 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi, yoklama kaçağı 12 kişiye ilgili kanun gereği tebligat yapıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #hava destekli #diyarbakır #asayiş uygulaması
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