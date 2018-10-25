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Diyarbakır'da kaldırım çöktü

Diyarbakır'da iki kadının üzerinde durduğu kaldırım bir anda çöktü. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da kaldırım çöktü

Bir işyerinin önünde sohbet eden bu iki kadının başına gelenler, görenleri hayrete düşürdü.

Kadınların sohbet ettiği kaldırım, bir anda çöktü. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. 

Aile Sağlık Merkezinden çıkan Dr. Suzan Kudak Balık ve hemşire Özlem Duymaz, altı kaçak su deposu olan kaldırımın içine düştü.

Yaralanan Balık ve Duymaz, hastaneye kaldırıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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