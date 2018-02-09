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Diyarbakır'da mera kavgası: 7 yaralı

Diyarbakır'da mera nedeniyle çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da mera kavgası: 7 yaralı

Diyarbakır'da mera nedeniyle çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaköy ilçesine bağlı Ambarlı ile Hani ilçesinin Soylu köyündeki vatandaşlar arasında mera nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle, 5 kişi taş ve sopa ile yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kavga #hayvan otlatma #diyarbakır
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