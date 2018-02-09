Diyarbakır'da mera nedeniyle çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da mera nedeniyle çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kocaköy ilçesine bağlı Ambarlı ile Hani ilçesinin Soylu köyündeki vatandaşlar arasında mera nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle, 5 kişi taş ve sopa ile yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.