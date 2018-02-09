Diyarbakır'da mera nedeniyle çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaköy ilçesine bağlı Ambarlı ile Hani ilçesinin Soylu köyündeki vatandaşlar arasında mera nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle, 5 kişi taş ve sopa ile yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'da mera nedeniyle çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da mera nedeniyle çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.