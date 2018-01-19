Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Dicle Nehri kenarında çalışma yapan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, su içerisinde bir ceset olduğunu fark edip, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis, AFAD ve UMKE ekipleri, 3 saatlik çalışmanın arından cesedi sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi.



Ceset, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.