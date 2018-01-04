Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Göktepe mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen içinde öğrencilerin bulunduğu 65 KA 369 plakalı minibüs ile 13 AC 007 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 9'u yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.