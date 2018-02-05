2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde denetlenen 489 servisten 26'sına cezai işlem uygulandı

Diyarbakır'da öğrenci servisleri denetlendi.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürülüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ve ilçelerde, jandarma ekiplerince de kırsalda eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ilk günü dolayısıyla öğrenci servisleri kontrol edildi.



Kent merkezinde 28 trafik ekibince belirlenen noktalarda durdurulan servis araçları, detaylı kontrol edildi. Ehliyet ve diğer belgeleri inceleyen polisler, araçlara binerek öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.



489 servisten 26'sına rehber personel bulundurmamak, yetersiz ehliyet, fazla yolcu, emniyet kemeri takmamak ve diğer kurallara uymamak nedeniyle cezai işlem uygulandı.



İl genelinde hizmet veren bütün servislerin denetleneceği belirtildi.