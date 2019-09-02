Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Diyarbakır'da park yeri kavgası: 1 ölü

Diyarbakır'da park yeri tartışmasından çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da park yeri kavgası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi Çamlıca mevkisinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ile Mehmet Ali Sever (53) arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Mehmet Ali Sever (53) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan Sever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #park kavgası #diyarbakır #1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.