Diyarbakır'da jandarma ekipleri iki yolcu minibüsünde arama yaptı. 2 yolcuya ait pekmez bidonu ve tütün çuvalında 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Gizledikleri esrar, pekmez bidonu ve çuvallardan çıktı. Uyuşturucu kaçakcıları Diyarbakır'da yakalandı.



Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrolü yapıldı. Yolcu minibüsündeki şüpheli hareketler sergileyen şahsın üstünde ve eşyalarında arama yapıldı.



Minibüsün bagajında şüpheliye ait pekmez bidonuna gizlenmiş 3 paket halinde satışa hazır 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.



Yine başka bir yolcu minibüsünde de arama yapıldı. Tütün çuvalında 4 paket halinde 2 kilo 300 gram esrar yakalandı.



Her iki olayda ele geçirilen 4 kilo 800 gram esrar muhafaza altına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.



ulusal.com.tr

