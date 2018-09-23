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Diyarbakır'da PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratın ardından Lice ilçesinin Akçabudak köyü kırsalında operasyon başlatıldı.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bir M-4 piyade tüfeği, bir kalaşnikof,  3 el bombası, 8 şarjör ile 225 fişek ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #pkk
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