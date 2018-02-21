Diyarbakır'da hava destekli 345 polisin katılımıyla narkotik uygulamasına katılan polisler, çocuklara tatlı ikram etti.

Merkez Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir ile Bismil ilçelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Havacılık, Çocuk, Trafik Denetleme, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş şubeleri ekiplerinin katılımıyla uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüpheliler ile aranan zanlıların yakalanması için tespit edilen metruk binalar, sokak ve umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirildi.

Hava destekli, 345 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 378 kişinin sorgulaması yapıldı, 5 araç incelendi, 24 iş yeri ve 41 metruk binada arama yapıldı.

Uygulamada, 18 uyuşturucu hap, 9 gram esrar, siyah bantla sarılı güçlendirilmiş 12 el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı kullanımında kullanılan içi boş demir boru, 3 boş uçaksavar kovanı, bomba yapımında kullanılan çok sayıda metal bilye ve 31 çuval kaçak tütün ele geçirildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki uygulamada ise polisler çocuklarla sohbet ederek, onlara tatlı ikramında bulundu.



Polisle şüpheliler arasında kovalamaca

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 284. sokaktaki uygulama da ise şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yapan ve kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, sokaktaki metruk binalarda arama gerçekleştirdi.

Ekipler, metruk bir binada yaptığı aramada uyuşturucu kullanan zanlıları suçüstü yakaladı. Binada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Üst araması yapılan ve kimlik bilgileri kontrol edilen 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.