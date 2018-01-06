Diyarbakır'da POS cihazlarıyla tefecilik yaptığı tespit edilen işyerlerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, tefecilik suçu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 3 işyerinde POS cihazıyla tefecilik yapıldığını tespit etti.
Eş zamanlı olarak 3 adrese düzenlenen operasyonda, işyerlerinde 10 POS cihazı ve 45 bin lira ele geçirildi.
Olayla ilgili Ç.K, M.A.Ç, V.Z, M.G, F.G. ve R.A. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam sürüyor.
Kent merkezinde 3 işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da POS cihazlarıyla tefecilik yaptığı tespit edilen işyerlerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.