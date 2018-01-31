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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle devlet hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Oyalı köyü Amman mezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle devlet hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine 


Kaynak: AA
Etiketler; #dicle #silahlı kavga #arazi anlaşmazlığı #diyarbakır
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