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Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan zanlılar yakalandı

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalıştıkları gerekçesiyle 7 zanlı suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan zanlılar yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Ergani ilçesinde 7 zanlının, gümrük kaçağı platinyum ile tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda Ergani'de dün düzenlenen operasyonda, 7 zanlı tarihi eserleri satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramalarda, üzerinde "Bank of Iraq Platinium" yazılı metal külçe, Roma dönemine ait 7 bilezik, yüzük, 10 tarihi eser niteliğinde obje ile piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 piyade tüfeğine ait şarjör, 7,62 mm çapında 19 fişek ve 9 milimetre çapında 200 fişek ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eser ve silahlar muhafaza altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
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