Tillerson'dan Afrin açıklaması
Tillerson'dan Afrin açıklaması
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyyüp Yıldırım yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Diyarbakır Elazığ karayolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Minibüs bu sırada Cengiz Minas'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Minas olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan minibüs sürücüsü Yıldırım, 112 acil servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #diyarbakır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.