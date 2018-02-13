Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eyyüp Yıldırım yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Diyarbakır Elazığ karayolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.



Minibüs bu sırada Cengiz Minas'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptıktan sonra şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Minas olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan minibüs sürücüsü Yıldırım, 112 acil servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.