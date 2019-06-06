banner1005
Dev futbol kulübü satıldı! İşte yeni sahibi
Dev futbol kulübü satıldı! İşte yeni sahibi
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk fotoğraf
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk fotoğraf
Çin Devlet Başkanı Cinping, Moskova'da
Çin Devlet Başkanı Cinping, Moskova'da
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Diyarbakır Ergani'de trafik kazası: 20 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı

Diyarbakır Ergani'de trafik kazası: 20 yaralı

Diyarbakır Ergani-Çermik kara yolunda Hidayet Ceyhan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı yolcu minibüsü, Yolköprü Mahallesi mevkisinde aynı istikamette yolcu durağında bekleyen Yahya Kaçar idaresindeki 21 HD 254 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, yolcu minibüsündeki Medine, Zeynep, Bekir, Zübeyde, Remzi, Ramazan, Mizgin, Leyla, Zeynepnur, Figen, Mevlüde ve Yusuf Acun, Songül, Muhammet ve Sümeyye Ayhan, Uğur, Medine ve Umut Batu, Celal ve Zeycan Ceyhan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #ergani
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.