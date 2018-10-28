Yaşları küçük, hedefleri büyük... Onlar Diyarbakır'ın karateci kızları. Başta maddiyat olmak üzere tüm zorluklara İmkânsızlıklara rağmen pes etmeden çalışan genç sporcular dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Zeynep Akçakmak... 14 yaşında... Diyarbakır'da yaşıyor... Ailesi "Erkek sporu" diyerek karate yapmasına izin vermemişti. Ama yılmadı. Azmi ve kararlılığı onu Türkiye şampiyonu yaptı. Hem ailesinin hem Diyarbakır'ın gururu oldu.



Milli sporcunun artık en büyük destekçisi ailesi.



Millî sporcu Akçakmak'ın yeni hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaşmak.



13 yaşındaki Nazlı Bozkurt da Zeynep'in izinden gidiyor.



Tüm imkânsızlıklara rağmen yılmadan çalışan Diyarbakırlı genç sporcular, destek bekliyor.



ulusal.com.tr